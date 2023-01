Juric, stop al falso “9”: a Salerno c’è Sanabria

Il Toro si affida a un attaccante che non segna da ottobre per provare a superare la crisi del gol. L’esperimento del falso nove non ha dato i frutti sperati, Ivan Juric sta pensando di tornare alla normalità: per la trasferta di Salerno, infatti, Antonio Sanabria è balzato in vetta alle preferenze per l’undici titolare. Il paraguayano ha voglia di giocare e di segnare, anche perché nelle amichevoli invernali non ci è mai riuscito (sempre a secco nei quattro test tra Spagna, Espanyol e Almeria, e Italia, contro Cremonese e Monza) e in campionato non esulta dal primo ottobre scorso. All’epoca, tra l’altro, la sua marcatura non servì ad evitare la sconfitta contro il Napoli, così l’unica rete decisiva dell’ex Betis è della prima giornata contro il Monza.

Le gioie finiscono qui, anche perché tra ottobre e novembre si era fermato per problemi fisici e poi è stato superato da Pellegri. Ora deve risposte sul campo, anche perché Juric lo ha coccolato in conferenza stampa: «La sua situazione non può essere più chiara di quella che è: è un giocatore del Torino e non è sul mercato» ha detto apertamente prima di spedirlo in panchina contro l’Hellas Verona. Le voci su un suo addio, però, non si spengono, con i gialloblu che cercano un rinforzo in attacco per la salvezza e la Lazio che pensa anche a Sanabria per il ruolo di vice-Immobile.

Lui, intanto, si prepara per la trasferta di domani, con la consapevolezza di essere leggermente in vantaggio nel ballottaggio con Radonjic: il serbo ha confermato di essere più abile a subentrare per spaccare le partite più che cominciare dal primo minuto, così come Vlasic ha dimostrato tutte le sue difficoltà ad interpretare il ruolo di prima punta. Sul fronte mercato in entrata, invece, rimangono sempre vivi i discorsi con la Roma per arrivare a Eldor Shomurodov.