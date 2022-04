Juric squalificato, parla Paro: “Spiace per il pari, meritavamo la vittoria”

Con Juric squalificato tocca al vice Paro presentarsi ai microfoni per le interviste di rito dopo la partita con la Lazio. Il secondo allenatore del Toro parla ai microfoni di Sky: “Spiace per la palla persa da Pellegri che ha iniziato l’azione dell’1-1, ho detto qualche parolina ma sono cose di campo che succedono, lui è giovane e ha anche segnato. Ho un buon rapporto con lui, eravamo solo dispiaciuti per il risultato.

L’analisi di Paro continua: “Sfortuna? No, tutta una serie di cose che ci succedono spesso. Un po’ episodi, un po’ colpa nostra. Io ad esempio ho fatto tre panchine quest’anno e in tutte e tre abbiamo preso gol all’ultimo. Spiace molto perché la squadra ha fatto una prestazione importante sul campo di una squadra che quest’anno ha un’identità precisa. Belotti? Ha avvertito un problema al flessore, sarà valutato nelle prossime 48 ore”.