SERIE A. Juric si tiene stretti i tre punti: “Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ ma va benissimo così”

“Nel primo tempo, fino all’espulsione abbiamo fatto benissimo. Non abbiamo permesso niente al Verona, siamo andati in vantaggio. Nella ripresa, però, abbiamo fatto male perché, per le nostre caratteristiche nel momento in cui rallentiamo il ritmo, facciamo più fatica. Insomma: abbiamo sofferto un po’ ma va benissimo così, alla grande, aver conquistato i tre punti. Ora siamo decimi“. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric, commentando ai microfoni di Dazn la vittoria per 1-0 contro il Verona. “Abbiamo fatto passi avanti allucinanti, certo ci sono ancora tante cose da fare e da migliorare”, ha proseguito il tecnico granata. Se ci “manca un bomber? Belotti non l’abbiamo mai avuto, è normale perché quando lo abbiamo avuto si è sentito”, ha concluso.