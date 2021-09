«Juric, sforzi fatti… Cambiamo marcia»

Voltare pagina, cercando il supporto dei tifosi e con l’obiettivo di puntare sempre più in alto: Davide Vagnati traccia la strada per il futuro del Toro. «Adesso le cose o cambiano, o cambiano: non possiamo permetterci di fare un’altra stagione come le ultime due, lo sappiamo tutti e lo abbiamo dimostrato anche con questi sforzi sul mercato» ha detto il direttore tecnico granata dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Il club di via Arcivescovado ha ufficializzato un’iniziativa nelle scuole, donando kit granata ai bambini della prima elementare e organizzando lezioni tenute da istruttori laureati Suism del Toro a partire dai primi mesi del 2022, e punta a far riavvicinare la gente alla squadra dopo i deludenti risultati al botteghino nelle prime due gare ufficiali: «Noi dobbiamo cambiare marcia, ma abbiamo anche bisogno che tutti remino dalla stessa parte – ha aggiunto Vagnati – compresi i giornalisti e i tifosi: dagli spalti ci possono trascinare». Ma c’è sempre il rischio di perdere il Gallo, il cui contratto scadrà a giugno dell’anno prossimo: «Siamo sereni, parliamo di un giocatore che è molto legato al Toro ed è un professionista esemplare: penso che i risultati di tutti siano determinanti per il futuro del Toro e di Belotti, ci vediamo tutti i giorni ma non è che affrontiamo sempre il tema del rinnovo». Gli ultimi colpi hanno rasserenato il tecnico Ivan Juric? «È venuta fuori una comunicazione diversa da ciò che è, io e il mister abbiamo un rapporto schietto e di condivisione – le parole del dt dopo gli sfoghi dell’allenatore – e anche lui sa benissimo che adesso servono le azioni sul campo: siamo 29 giocatori e in difesa siamo al completo («Mustafi non è mai stato una nostra priorità» così Vagnati chiude definitivamente le porte al centrale svincolato), gli sforzi fatti sul mercato rappresentano un messaggio chiaro di ciò che vogliamo fare». E, tra gli acquisti di questa sessione di trattative, ci sono anche Marko Pjaca e Tommaso Pobega. «Ho superato il piccolo problema che ho avuto prima di Firenze e mi sento bene, spero di stare tanti anni qui perché è solo trovando continuità che si riesce a rendere al meglio» ha detto l’attaccante classe 1995 in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus; «Ho visto subito l’impronta di Juric, punto a crescere e a migliorarmi: abbiamo grandi ambizioni, stiamo lavorando sugli errori commessi contro la Fiorentina» il pensiero del centrocampista 22enne di proprietà del Milan.