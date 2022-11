Juric: “Se Pellegri sta bene, gioca lui. Anche Linetty titolare”

Dimenticare Bologna. Ivan Juric vuole cancellare il ricordo della sconfitta di domenica nel match in programma domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Sampdoria. Il tecnico del Toro parla in conferenza stampa: “Nell’allenamento di oggi valuteremo Pellegri, se sarà disponibile giocherà lui dall’inizio. Sanabria può essere utile a partita in corso, per il resto vedrò se fare cambiamenti e penso che Linetty comincerà titolare”.

Non tutto è da buttare del match del Dall’Ara, secondo l’allenatore croato: “Mi sono piaciuti i primi dieci, quindici minuti della ripresa. Purtroppo abbiamo subito gol a causa di nostre disattenzioni e domani dovremo essere al 100%, altrimenti rischiamo un’altra sconfitta. La Sampdoria è in difficoltà in classifica, ma ha buoni giocatori e ho visto la partita contro la Fiorentina, in cui ha fatto bene nonostante il risultato”.