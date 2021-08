Juric riparte da Belotti e ora vuole trequartisti

Correa all’Inter, stoppa Belotti. Così il Toro riesce a trattenere il Gallo, con l’approdo del Tucu alla corte del suo mentore Simone Inzaghi si chiudono definitivamente le possibilità di trasferimento del capitano all’Inter. E, in più in generale, di un addio anticipato: salvo sorprese dell’ultimissimo minuto, Belotti non lascerà i granata. La pista Zenit San Pietroburgo non lo convince (i russi offrivano al Toro 28 milioni di euro), il Siviglia gli ha chiuso le porte acquistando Mir, in Italia sono tutti sistemati: nessuno ha più posto per il Gallo. Eppure, il presidente Cairo aveva accettato l’offerta ricevuta dall’Inter, con Marotta che per mettere pressione su Claudio Lotito e per cautelarsi in caso di fumata nera per Correa aveva pronto il piano B. Una manovra, questa, che ha mandato su tutte le furie la tifoseria granata, inviperita per la disponibilità dell’ editore a sacrificare l’uomo simbolo a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Così, Juric può ripartire dal Gallo, mentre per gli altri rinforzi bisogna ancora aspettare: essendo all’antivigilia della trasferta di Firenze, appare quasi impossibile che gli eventuali volti nuovi possano essere protagonisti al “Franchi”. Eppure, per Pobega si è ormai prossimi alla chiusura, con il dt Vagnati che proprio ieri ha incontrato a Milano l’agente del giocatore, Bastianelli, per sistemare gli ultimissimi dettagli.

Poi si prosegue a lavorare con il Cagliari per lo scambio Izzo-Walukiewicz, anche se il granata non è convinto della destinazione sarda, e l’attenzione è sempre sul trequartista. «Ci sono tre o quattro squadre sul giocatore, che sicuramente si muoverà a titolo definitivo e non in prestito: chi lo vuole deve muoversi subito e andare al sodo» ha dichiarato Ursino, ds del Crotone, a proposito di Messias. Il Toro dovrà partecipare a un’asta insieme a Fiorentina e Milan, si parte da una base di circa dieci milioni di euro.

Le uscite, invece, restano bloccate: Iago Falque è stato proposto all’Aek Atene ma lo spagnolo nicchia, Rincon può tornare al Genoa, si punta a inserire Verdi nell’operazione con il Bologna per arrivare a Orsolini. Il tempo è sempre meno, il presidente Cairo ha pubblicato su Instagram un selfie dalla spiaggia di Forte dei Marmi, sulla sdraio. E, inevitabilmente, è stato inondato dai messaggi dei tifosi, furenti per la gestione di un altro mercato che non convince. Il Toro resta la squadra che ha speso di meno di tutta la Serie A.