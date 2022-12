Juric riabbraccia i tre serbi: Vagnati, missione a Londra

Con il Mondiale che lo ha messo in vetrina meglio correre ai ripari: per questo nelle ultime ore il dt Vagnati è volato a Londra per parlare del riscatto di Vlasic con il West Ham e provare così a giocare in anticipo. E a proposito di mondiali, il gruppo comincia ad allargarsi, Ivan Juric ritrova i primi nazionali. Sono terminate le vacanze dei tre serbi granata, che hanno finito il loro Mondiale ben prima del previsto e delle previsioni.

Ora servirà il Toro per ricaricare Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic (i primi due dovranno discutere con la società dei loro rispettivi rinnovi) e Nemanja Radonjic, i volti nuovi del ritiro in Spagna a San Pedro del Pinatar. In Qatar è andata malissimo, molto peggio di quanto ci si aspettasse: la Serbia è stata eliminata già ai gironi nonostante non fosse un raggruppamento particolarmente temibile, uscita dopo la sconfitta contro la Svizzera dell’altro granata Ricardo Rodriguez. Una settimana di pausa, come concordato con l’allenatore Juric, e ieri i primi lavori nel ritiro spagnolo, con la squadra galvanizzata dopo la vittoria in amichevole.

Ora allenatore e staff valuteranno se impiegare i tre serbi già nel secondo, e ultimo test cui i granata saranno attesi a San Pedro del Pinatar. Dopo il successo contro l’Espanyol per 1-0 grazie alla rete di Aleksej Miranchuk, il prossimo ostacolo sarà un’altra formazione di Liga: si tratta dell’Almeria, attualmente quattordicesima e con due posizioni di vantaggio rispetto alla seconda squadra di Barcellona.

Per tutta la settimana Juric proseguirà con allenamenti tattici e fisici, poi venerdì chiuderà il ritiro con l’altra amichevole contro una spagnola. Buongiorno e compagni rientreranno a Torino durante il weekend, poi dal 19 dicembre in avanti lavoreranno nuovamente al Filadelfia. Ci sarà ancora un’amichevole prima di Natale, con la Cremonese attesa allo stadio Olimpico Grande Torino: sarà una sorta di festa natalizia insieme ai tifosi granata, la gara è fissata per le ore 14.30 di venerdì 23 dicembre. Dopo il 25 e Santo Stefano si tornerà in campo al Fila, prima dell’ultimo test del 2022 in Brianza contro il Monza. Si attende ancora l’ufficialità, ma la sfida è in programma per mercoledì 28 dicembre.