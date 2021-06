Juric, relax al mare in Croazia aspettando news dal mercato

La prima data chiave della nuova stagione sarà il 6 luglio: Juric inizierà ufficialmente i lavori sul campo, il tecnico metterà piede al Fila per abbracciare il Toro dopo le vacanze estive. E, calendario alla mano, mancano esattamente 13 giorni. E proprio la vicinanza dell’appuntamento ha messo un po’ di apprensione nel mondo Toro, considerato l’immobilismo che si vive sul mercato. Vero che, di fatto, non ha nemmeno aperto i battenti, eppure questa è una squadra che necessita di essere rivoluzionata: da una parte, per portare una ventata di freschezza in uno spogliatoio che da due anni ha mostrato segni di cedimento; dall’altra, perché con Juric si cambierà radicalmente modulo e modo di giocare. Eppure, in un mese esatto tra la fine del campionato e oggi, in via Arcivescovado sono stati in grado soltanto di annunciare il nuovo allenatore e di concludere il rinnovo di Milinkovic-Savic fino al 2024, un’operazione che non ha convinto nessuno. Poi, i soliti discorsi su interessamenti e trattative più o meno imbastite, nessuna delle quali vicina alla chiusura. Perché per Messias resta la distanza con il Crotone e ci sono Lazio e Fiorentina in agguato, per Fares bisognerà trattare con il club biancoceleste, per Orsolini c’è da avvicinarsi alle richieste del Bologna, le ultime piste portano al fantasista Chiquinho e al portiere di riserva Berisha. E non sono stati risolti nemmeno i nodi in uscita: da Sirigu a Belotti, non ci sono passi in avanti né in un’ottica (prolungamento) né nell’altra (cessione). Il presidente Cairo e il dt Vagnati proseguono nei lavori, mentre Juric attende novità dal mare della Croazia, dove si sta godendo le ultime settimane di vacanza. E anche lui comincia ad essere intrepido: auspicava di avere una rosa se non pronta, almeno delineata nelle linee guida per il raduno del 6 luglio. E invece, fuori dal Filadelfia, resta affisso il cartello dei “lavori in corso”. Il tempo, intanto, stringe, e c’è bisogno di una decisa sterzata.