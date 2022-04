Juric: “Ottima prestazione, avrebbe meritato più il Toro del Milan”

Ivan Juric vede il bicchiere mezzo pieno. Per il tecnico del Toro la squadra ha dimostrato compattezza, sfiorando la vittoria contro un’avversaria di grande spessore. Ai microfoni di Dazn l’analisi è lineare: “Abbiamo giocato un’ottima partita, soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto, contro una squadra che in certi momenti mi è piaciuta molto. È stata una battaglia e noi abbiamo creato di più: avremmo meritato più noi che il Milan“.

La prestazione lascia ben sperare per il futuro: “Stiamo lavorando su gioco, ultimi passaggi, su tutto. Stiamo facendo dei passi in avanti. Oggi potevamo fare di più in tante situazioni, specialmente nel secondo tempo. Abbiamo tanti giovani in squadra, possiamo crescere. Abbiamo perso Praet che aveva certe caratteristiche, saltava l’uomo e sfornava assist. Ci manca un giocatore capace di legare gli ultimi passaggi, gli inserimenti”, ricorda Juric. “Pobega sta facendo del suo meglio ma è un centrocampista tosto. Possiamo far meglio anche nei cross, sui quinti di centrocampo. In ogni caso le basi ci sono”.

Quindi sulle prospettive del Toro: “Siamo partiti a inizio anno in una situazione disastrosa, a fine ciclo e con tanti giocatori rimasti dopo annate poco positive. Non era facile rimettere insieme i pezzi. Ci manca un po’ di qualità per vincere le partite, ma la squadra ha tanta voglia di dimostrare che è tosta, forte, che non molla niente. Possiamo toglierci soddisfazioni fino a fine campionato, in uno stadio pieno come stasera”.