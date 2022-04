Juric: “Obiettivo è proseguire la striscia positiva. Mercato? Ci sarà tanto da fare”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli, in programma nella giornata di domani.

SULLA PARTITA

“Voglio continuare la crescita, proseguire nella striscia positiva. Lavoriamo per finire bene, poi faremo tutte le valutazioni del caso”.

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI

“Belotti non credo parta titolare, spero recuperi Praet. Pjaca non c’è, ma non è nulla di grave. Brekalo sì. Izzo ha recuperato, anche Pobega sta meglio. Mandragora parte dall’inizio. Bremer ieri non si è allenato ed è in dubbio, vediamo oggi. Al suo posto giocherebbe uno tra Buongiorno e Zima”.

SUL PORTIERE

“Non ho ancora deciso. Berisha stava facendo molto bene ma ha avuto un problema a Bergamo e per questo ha giocato Vanja. Fino a quel momento, però, Berisha era in vantaggio”.

SUL 4 MAGGIO

“Non ho mai vissuto queste emozioni. Sono andato a vedere il posto, ma non so quali emozioni avrò”.

SULL’ATTACCO

“Sanabria ha fatto due partite splendide, facendo giocare anche bene la squadra. Non era facile contro Palomino e Demiral. Anche lui però arriva da un infortunio, quindi vorrei dare un’opportunità a Pellegri. Questa è la mia idea”.

SUL MERCATO

“Adesso non mi aspetto niente, faremo valutazioni in seguito. Sul mercato non sai mai chi andrà via, ma ci sarà tanto da fare. Io non insisto per nessuno e non mi impunto, dobbiamo fare ancora tutte le valutazioni”.