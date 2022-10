Ivan Juric è un mix di amarezza e quasi rassegnazione. «Mi dispiace tanto, ma non riesco a fare di più per il Toro e a portarlo più in alto» le parole del tecnico granata dopo l’ennesima sconfitta in un derby. «Qui le ambizioni sono più grandi rispetto a Verona e si vuole andare in Europa, ma bisogna porre obiettivi realistici – prosegue Juric in una conferenza stampa fiume nel post-partita – e io non riesco a spingervi su: non è rassegnazione, è la realtà, anche se pure io vorrei dare molte più soddisfazioni a questi splendidi tifosi».

L’analisi della sconfitta si sposta sugli errori della sua squadra: «Abbiamo sbagliato tanto, troppo a livello tecnico – continua il croato – ed è il rimpianto più grande per questa serata e per questa sconfitta, ma dobbiamo rialzarci subito». E questa è la sintesi del derby secondo Juric: «Nel secondo tempo ci ho visto meglio, creando di più. Nel primo tempo potevamo fare di più, senza punte centrali devi lavorare di più il rammarico è quello di aver commesso errori aprendo il campo alla Juve: sono errori banali sia nel primo che nella ripresa, normalmente non te li aspetti».

L’obiettivo, adesso, è ripartire il prima possibile: «Vogliamo fare bene subito martedì contro il Cittadella in Coppa Italia, poi il campionato è ancora lungo e possiamo risalire» continua Juric. A gennaio, però, serviranno rinforzi specialmente in attacco: «Ma io non chiedo più niente, ho preso due schiaffi e ho fatto due passi indietro» la risposta, amara, di Juric a chi gli chiedeva dei problemi cronici in fase offensiva. «Sono abituato a lavorare con i ragazzi che ho e qui c’è un gruppo che vuole continuare a crescere – conclude l’allenatore del Toro – ed è ciò per cui mi pagano: devo prendere i calciatori e valorizzarli, so farlo bene e continuerò su questa strada».