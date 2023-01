Juric: “Non abbiamo l’obbligo dell’Europa, ma ci proveremo”

Ivan Juric prova a togliere pressione al suo Toro. Il tecnico granata presenta la sfida di campionato di domani a Empoli (inizio alle 15) e assicura che i suoi non lasceranno nulla di intentato nella corsa all’Europa, aggiungendo però che la qualificazione alle coppe non deve essere vista come un obbligo: “Non abbiamo l’obbligo dell’Europa, però per mentalità non molleremo niente”, spiega Juric.

“Ancora non ho digerito il pari dell’andata”, ammette il tecnico con riferimento al match coi toscani. “Spero di recuperare Zima, si è fatto male ieri al ginocchio. Le successive sfide con Fiorentina e Udinese? Non c’è una partita da privilegiare, non posso dire se risparmierò qualcuno. Siamo in una fase delicata e voglio giocarmela al meglio. Domani manderò in campo la miglior formazione possibile”.

Ci sarà Schuurs: “Ha recuperato, può giocare. Djidji invece purtroppo non ci sarà, la frattura al naso subita a Firenze richiede precauzione. Mi dispiace per Zima, che stava facendo bene: spero che il problema al ginocchio si risolva in tempo per la Coppa Italia, dove è squalificato. Per l’Empoli ho tre difensori e bisogna adattare uno dei due mancini sulla destra. Adopo potrà servire a gara in corso”.

E in avanti? “Seck può fare la punta centrale contro difese tipo la Fiorentina, che lasciano spazio. Nello stretto va in difficoltà. Pellegri? Lui è forte in tutto ed è già completo. Nella prossima settimana dovrei riaverlo a tempo pieno. Il mercato? Di Lukic ne parleremo tra qualche giorno, a trattative chiuse si farà un bilancio. Dico solo che per me è fortissimo, un centrocampista completo. Poi bisogna vedere cosa vuole fare il ragazzo, si sa che i rinnovi sono diventati difficili per tutti”.