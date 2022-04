Juric: “Motivazioni? Dobbiamo stare sul pezzo. Belotti? Se rimane sarei strafelice”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Roma contro la Lazio, match in programma domani alle ore 20.45 all’Olimpico.

SULL’AVVERSARIO

“La Lazio con Sarri ha trovato una sua fisionomia, sono mesi che giocano come vuole lui anche se hanno fatto dei passi falsi. Noi vogliamo ripetere le buone prestazioni, cercando di crescere. Dobbiamo rispondere bene”.

SUGLI OBIETTIVI

“Non esistono che calino le mie motivazioni o quelle dei giocatori. Dobbiamo stare sul pezzo con voglia di giocarcela. Obiettivo 50 punti? Vorrei vincere più partite possibili, oltre a migliorare su tanti aspetti”.

SUI SUOI GIOCATORI

“Zima deve crescere, si è visto l’altra sera. Negli allenamenti non vedo un calo in generale, la squadra dimostra attaccamento e voglia di far bene. Non vedo segnali di rilassamento, lavoriamo forte. Non voglio cali individuali né di gruppo. Ansaldi? Ha giocato poco, ho fiducia in Vojvoda. Lukic e Ricci sono giocatori di livello altissimo e hanno fatto una buona gara contro il Milan”.

SU BELOTTI

“Quando sta bene è veramente forte, mi piace anche umanamente. E’ una persona con grande generosità nella vita e di un’onestà unica. Gli credo ciecamente quando mi dice che deciderà a fine anno. Valuterà le soluzioni. Resto dell’idea che se rimane sarei strafelice”.