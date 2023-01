Juric: “Molto soddisfatto del girone d’andata del Toro, potevamo avere 7-8 punti in più”

Ivan Juric si dice molto soddisfatto al termine della partita del Franchi, per la vittoria sulla Fiorentina e più in generale per il cammino del suo Toro: “La squadra mi è piaciuta tanto a livello di gioco, abbiamo dominato e potevamo fare qualche gol in più”, spiega il tecnico granata ai microfoni di Dazn. “La ripresa l’abbiamo giocata con la sofferenza giusta, mi è piaciuta molto la squadra a livello di sacrificio”.

Il bilancio del girone d’andata è positivo per Juric: “Per come era andato il mercato avevo paura, in certe situazioni non abbiamo fatto benissimo. Invece i giocatori hanno lavorato veramente bene, ci siamo ritrovati Adopo che non doveva neppure stare con noi, Seck, Schuurs. Sono molto soddisfatto e avremmo potuto fare anche qualcosina in più dei 26 punti conquistati. In certe situazioni, tante piccole cose, non siamo stati impeccabili: avremmo potuto avere 7-8 punti in più”.

Il mercato potrebbe consegnare a Juric un suo vecchio pupillo dai tempi del Verona: “Ilic? Non sarebbe un regalo di Cairo a me, ma a se stesso. Apprezzo tanti calciatori del Verona e non dico altro per rispetto di quello che stanno facendo”. Il tecnico spiega anche la scelta di partire con Seck al posto di Sanabria come terminale avanzato: “Stasera per le caratteristiche della Fiorentina avevo bisogno di un giocatore che attaccasse la profondità rispetto a Toni, che invece viene molto incontro. Demba ha buona gamba, deve migliorare in un sacco di cose e se lo fa può arrivare davvero in alto”.