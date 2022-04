Juric: “Milan fortissimo, sarà dura. A gennaio credevo nell’Europa”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma domani alle 20.45 all’Olimpico.

SULL’AVVERSARIO

“Ho visto il Milan dal vivo, è davvero forte. Cercheremo di affrontarli allo stesso modo, ma dobbiamo fare il massimo perché hanno tante opzioni. In trasferta hanno segnato molto, sarà durissima. All’andata contro di loro abbiamo fatto una delle nostre migliori gare, uscneod sconfitti pur offrendo un bel calcio. Domani vogliamo ripeterci cercando di fare punti”.

SULL’INFERMERIA

“Mandragora ha un fastidio muscolare di poco conto, non ci sarà. Ricci e Pobega sono delle opzioni al suo posto. Praet? Il recupero procede bene, speriamo di averlo per le ultime partite. Se ne riparlerà tra tre settimane o un mese”.

SUL MOMENTO DEI SUOI

“Dobbiamo continuare su questa strada, a Salerno è stata una partita sporca ma l’attaccamento al risultato è stato fondamentale. Abbiamo sprecato tanto a livello di punti. Futuro? No, sono concentrato su questa stagione. Globalmente, però, serve alzare la qualità”.

SULLA LOTTA PER L’EUROPA

“A gennaio ci credevo, sono convinto che poi gli episodi ci hanno girato male. Non abbiamo qualità come Sassuolo, Fiorentina e Verona. Loro vincono certe partite con qualità, noi su questo siamo ancora indietro”.

SU POBEGA E PELLEGRI

“Ci ha dato tanto, anche se è rimasto fermo per qualche problemino. Mi piace lavorare con lui, ha tanta voglia di migliorarsi e deve farlo soprattutto tecnicamente. Tornerà al Milan, poi si vedrà. Pellegri è arrivato in condizioni precarie, ma ha lavorato molto bene. Spero di dargli occasioni in queste partite”.

SULLO STADIO PIENO

“Ci saranno tanti milanisti, dobbiamo essere sinceri. Ho sempre detto che c’è poco pubblico, ma è sempre stato positivo: mi auguro che continui così”.