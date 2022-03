Juric: “In tanti con l’influenza, ma ci proveremo. Ultimamente gli arbitri ci hanno danneggiato”

Domani arriva l’Inter e Ivan Juric vuol sfatare finalmente il tabù delle big: solo un punto per il Toro quest’anno contro le prime della classe, quello colto all‘Allianz Stadium nel derby con la Juventus. In conferenza stampa il tecnico granata presenta la sfida coi nerazzurri: “È entrata l’influenza in spogliatoio, qualcuno degli infortunati è recuperato, altri no. A Bologna in queste condizioni abbiamo fatto bene. Giochiamo contro i campioni d’Italia e vogliamo ripeterci. Bremer, Lukic e Rodriguez sono a disposizione, Sanabria è da valutare, Zima credo non ci sarà. Anche Vanja ha la febbre, giocherà Berisha“.

Sulla volontà di prendersi una soddisfazione contro una grande, Juric è chiaro: “Con la Juve abbiamo fatto bene, chiaro che vogliamo provarci. Stiamo mancando un po’ sul piano tecnico. Per battere l’Inter servirà una grande prestazione difensiva e dovremo alzare il nostro livello tecnico. A volte vinci meritando meno e altre volte, come a Bologna, non ci riesci anche se non subisci niente e crei tanto. Nelle ultime due partite i portieri avversari hanno preso di tutto. Gli arbitri? Dal gol contro il Venezia e a Bologna, ultimamente siamo stati un po’ danneggiati. Ma non possiamo far niente, dobbiamo rimanere sereni”.

Nelle ultime gare, secondo Juric, “non siamo riusciti a dominare. Dobbiamo migliorare in certe situazioni, a Bologna abbiamo rubato tanti palloni a trenta metri dalla porta per poi sbagliare il passaggio. È una questione tecnica. Il mercato? Chiaro che temo di dover ricominciare dall’inizio, ma sono concentrato su questa stagione. Abbiamo fatto cose bellissime, ma incompiute: ho questa sensazione. Ci è mancato lo step ulteriore”.