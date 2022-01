Juric: “Il Toro deve crescere senza pressioni. Mercato? Abbiamo problemi economici”

Ivan Juric presenta in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domani alle 15 allo stadio Grande Torino: “Il Sassuolo è una squadra molto forte, gioca allo stesso modo da tempo e ha un attacco da nazionale, con qualità superiore a quella di tante squadre di serie A. Mi aspetto una partita tosta, dovremo stare attenti. In ogni momento potrebbero arrivare dei gol. La squadra? Sta crescendo, vorrei potesse farlo in modo normale, senza mettere troppa pressione su certi obiettivi. Le aspettative sono pericolose, anche se siamo tutti ambiziosi e vorremmo il massimo”.

Idee chiare sulla formazione: “Ho in testa lo zoccolo duro di questa squadra dal primo di agosto, mi è già chiaro quali sono quelli che faranno bene e quelli che non lo faranno. Mandragora? Non è un giocatore di grande tecnica, è un centrocampista normale, un giocatore completo ma non un regista come Pobega. Per me o gioca uno o gioca l’altro, quando li ho schierati insieme uno doveva andare a destra e trovava un po’ di difficoltà”.

Quindi sul mercato: “Ho dato un giudizio ad agosto, questa è la situazione non c’è altro da aggiungere. Ci sono molti problemi economici all’interno della società, non mi sembra neanche il caso di chiedere delle cose. Poi certo, se si fa qualcosa bene: ci sono degli aspetti da migliorare. Se non si riesce, si va avanti così. Belotti? Vedremo nelle prossime settimane a che punto si trova esattamente”.