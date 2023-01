Juric: “Ho visto Cairo e Vagnati. Rinnovo? Non è importante. Ora sei mesi alla grande”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà i granata protagonisti al Franchi contro la Fiorentina, nel posticipo di domani.

“Ho parlato con Cairo e Vagnati – ha rivelato il tecnico -. E’ stato un incontro positivo, abbiamo discusso tanto. Ma l’importante ora non è il rinnovo, vogliamo prima fare sei mesi alla grande”.

“Abbiamo ottenuto grandi risultati sia economici che sportivi, ma ci sono ancora tante questioni da risolvere – prosegue -. Mi sembra che si voglia crescere e migliorare, poi vedremo nel concreto cosa accadrà, tra giocatori in prestito e in scadenza”.

Juric ha poi parlato dell’incontro in programma domani sera: “Il nostro unico pensiero è sulla gara di domani, poi penseremo alla Coppa Italia. Sappiamo che sarebbe importante centrare le semifinali, ma siamo concentrati su domani”.

“Schuurs potrebbe recuperare almeno per la panchina – conclude -. Per il resto siamo in emergenza. Gli altri giocatori hanno comunque recuperato le energie”.