Juric è preoccupato: «Servono dei rinforzi o non facciamo strada»

Non rinnova, resta e va a scadenza. E poi vede cosa succede. A rivelarlo, nella pancia dello stadio Olimpico “Grande Torino” nell’afa ferragostana è lo stesso allenatore granata, Ivan Juric. Naturalmente stiamo parlando del futuro di Andrea Belotti, osannato dai circa 2mila tifosi presenti allo stadio in Coppa Italia, ma infortunatosi alla caviglia destra al 40’ e soprattutto in dubbio per la sfida di sabato sera alla prima di campionato contro l’Atalanta di Gasperini. «Ci siamo parlati due settimane fa – ha svelato Juric in riferimento a Belotti -, quando è tornato ad allenarsi, e lui mi ha detto che vuole rimanere e che non vuole andare via. Vuole restare ed essere il capitano, fare quest’anno al Torino e vedere come va e poi decidere: questa è la sua idea».

Chiarissimo Juric, anche sull’offerta – da oltre 3 milioni di euro – fatta recapitare da Cairo al capitano: «Ha tanto coraggio di rifiutare tanti soldi e rischiare – ha aggiunto l’ex tecnico del Verona -, però da due settimane lui mi ha detto questo. Lui è stato molto chiaro, devo dire. Ci siamo parlati, mi ha detto che ha tanta voglia, poi nel calcio succede qualsiasi cosa però il suo desiderio è di rimanere a Torino anche il prossimo anno». Al 31 agosto – giorno ultimo di trattative – mancano ancora due settimane e le strade del calciomercato, si sa, sono infinite.

Le stesse strade che Juric, spera portino nel più breve tempo possibile rinforzi in rosa, innalzando il tasso di qualità. Il Toro visto in coppa contro la Cremonese sembrava la fotocopia di quello dell’anno scorso e di quello dell’anno prima, e sappiamo tutti come è andata a finire. L’allarme lo suona lo stesso Juric, uno che non è abituato a fare giri di parole: «In questo momento sono preoccupato – ha detto a fine partita -. Dobbiamo migliorare e mettere dentro nuovo giocatori perché così non si va da nessuna parte». Sulla partita: «Mi aspettavo molto di più con tutta sincerità – ha spiegato -. Pensavo fossimo più avanti con la preparazione al di là di assenze o problematiche varie. Non abbiamo fatto bene e a questo punto sono preoccupato». E sabato c’è subito l’Atalanta.