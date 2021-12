Juric e la Coppa Italia Mai superati gli ottavi

Ha già affrontato entrambe le genovesi ma allo stadio Olimpico Grande Torino, domani vivrà il suo primo ritorno sotto la Lanterna: per Ivan Juric sarà una sfida speciale. Una sorta di derby contro il suo passato, visti i tanti anni passati a Marassi prima vestendo la maglia e poi sedendo sulla panchina del Grifone. E contro la Sampdoria, almeno in campionato, è stato un successo: lo scorso 30 ottobre è finita 3-0, una delle gare più brillanti del suo Toro. Ma domani sarà una gara secca, il croato deve dimostrare di essere “uomo di coppa” al contrario di quanto ha fatto in passato. Il suo miglior risultato nella competizione, infatti, sono due ottavi di finale: fu questo l’ultimo scoglio nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, entrambe alla guida del Genoa. Con l’Hellas Verona, infatti, non è mai andato oltre il terzo turno preliminare. E pure in questa stagione, all’esordio in partita ufficiale sulla panchina del Toro, ha rischiato grosso: contro la Cremonese si andò fino ai calci di rigore, a Ferragosto però la sua squadra era ancora totalmente da costruire e gli acquisti più importanti arrivano solo successivamente. Anche da giocatore non andò molto meglio, con il Genoa non riuscì mai a superare l’ostacolo degli ottavi di finale.

Domani a Genova saranno sedicesimi, gli eventuali ottavi sarebbero proprio contro la Juventus per un nuovo derby di coppa degli ultimi. Servirà però battere la Sampdoria, carica e galvanizzata per il successo ottenuto nella stracittadina: Roberto D’Aversa ha rinsaldato la sua posizione con il 3-1 rifilato al Grifone, ma anche i blucerchiati faranno un massiccio turnover per concentrarsi poi sulla lotta salvezza nel weekend di serie A. Anche al Filadelfia si studiano rotazioni, con Simone Zaza in rampa di lancio per il ruolo di prima punta così da dare un po’ di riposo ad Antonio Sanabria, costretto agli straordinari dopo l’infortunio di Andrea Belotti. «Avranno grandi occasioni, dovranno dimostrare di essere giocatori da Toro» diceva Juric alla vigilia della sfida contro il Bologna a proposito dei due attaccanti. E se il paraguayano ha risposto con il gol che ha sbloccato la partita, adesso tocca all’ex Valencia: non ha ancora trovato la rete in questa stagione, l’ultima rete risale addirittura allo scorso 18 aprile. Ecco perché il croato si attende dalla punta classe 1991, atteso dall’ennesima chiamata da quando è arrivato al Toro.