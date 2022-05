Juric e il rinnovo di Belotti: “Devono sedersi e lui deve firmare, se vogliono è molto semplice”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro il Napoli, in programma domani alle ore 15.

SUL FINALE DI STAGIONE

“Voglio che la squadra continui ad esprimersi così, è giusto non mollare fino alla fine. Affronteremo avversari tosti e vogliamo fare più punti possibile. Per domani stanno tutti bene, mancherà Lukic (squalificato, ndr). Vedremo tutte le soluzioni e come fare per sostituirlo”.

SU SUPERGA

“E’ stato molto emozionante, soprattutto quando il Gallo ha letto i nomi. Ho pensato a tutto, ho visto tanta gente e tante famiglie. Mi rimane una sensazione di unità e di ambizione per il futuro”.

SE RIAPRIRA’ LE PORTE AL FILADELFIA

“Non c’è mai stato nessun problema, ma quando fai calci piazzati o tattica preferisci le porte chiuse. Per il resto nessun problema”.

SE PARLERA’ CON BELOTTI DI RINNOVO

“Per me devono sedersi e lui deve firmare. Mi sembra un gioco da bambini, ma è la mia sensazione. Lui può dare molto di più rispetto a quest’anno, che è stato comunque difficile a livello di infortuni. Alla fine è molto semplice, se vogliono. Qui ho trovato vari problemi di gestione e tutto, ma vuoi o non vuoi basta sedersi e parlare. E’ più semplice di quello che si fa vedere o di quello che creano”.

SUL FUTURO

“E’ stato un anno spettacolare, ma all’inizio è stato difficile mettere le cose apposto. Ora la società deve capire quale strada vuole prendere, io al momento non la conosco. Se hai ambizione, devi prendere giocatori forti e tenere i più bravi. Per fare lo step serve fare le cose giuste, serve un’altra mentalità e un altro tipo di mercato. Ora pensiamo a finire il campionato bene, poi si vedrà”.

SULLE SCELTE DELLA SOCIETA’

“Non ci siamo messi a lavorare, abbiamo sfruttato il materiale umano. Una volta fatta chiarezza il calcio è semplice, basta trovare i giocatori giusti e l’ambiente giusto. Qualcosa si è fatto ma se vuoi andare avanti devi fare molto di più”.

SUL PORTIERE

“Gioca Berisha. Sul ballottaggio la risposta è sempre la stessa: Vanja ha fatto bene fino al Covid, poi è stato meglio Berisha anche se ha fatto qualche errore. Adesso mi sento di far giocare lui”.