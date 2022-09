Juric: “Contro il Napoli motivati e concentrati. Miranchuk può giocare”

Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali: il Toro di Ivan Juric aprirà l’ottava giornata di campionato allo stadio Maradona contro il Napoli capolista. Il tecnico croato ha parlato della gara di domani in conferenza stampa.

SULLA PARTITA

“Dopo il Sassuolo ero un po’ giù, ma non meritavamo di perdere. A Napoli giocheremo contro una squadra che ha forza fisica e passo allucinante, giocano un gran calcio. La squadra deve crescere nei particolari per portare risultato anche da queste partite. Giochiamo in un grande stadio, serviranno motivazioni e concentrazione. Ho qualche dubbio sulle condizioni dei miei dopo la sosta, ma siamo carichi”.

SUGLI INFORTUNATI E SUI RIENTRI

“Miranchuk è recuperato e l’opzione che possa giocare dal 1′ c’è, sia con Vlasic che con Radonjic. Vojvoda, Pellegri e Ricci sono fuori. Quest’ultimo spero di riaverlo dalla prossima settimana”.

SULLA SOSTA

“Qui è rimasto un gruppo piccolo, ma che ha lavorato bene. L’altro gruppo l’ho visto ieri, a partire da Lukic e Rodriguez che hanno giocato, speriamo ce la facciano”.

SUL FUTURO

“Dobbiamo andare passo per passo, tutte le nostre partite sono state tirate. I nuovi devono trovare sintonia, vediamo come cresciamo. L’importante è che ci siano ambizioni, vogliamo fare più punti possibili. Per la pausa Mondiale ci confronteremo con le altre squadre sul da farsi”.