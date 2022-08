Juric continua con il silenzio: vuole i rinforzi che ha chiesto

Juric continua a non parlare, non l’ha fatto nemmeno dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Palermo. E sembra che non lo farà fin quando non ci saranno novità dal mercato, quei rinforzi di cui è alla ricerca da ormai un paio di mesi. Contro il Palermo mancavano Izzo, Verdi, Edera e Zaza, fuori dal progetto e con Juric che aspetta che vengano sostituiti con acquisti di spessore. E proprio per questo motivo ci fu la furiosa lite con il ds Vagnati di cui quest’ultimo ha parlato durante il prepartita del match contro il Palermo: «Con Juric va tutto bene, nel calcio sono sempre successe queste cose, ci dispiace che sia venuta fuori, ma vogliamo fare il massimo per il Torino e il nostro rapporto è ottimo, forse ora va anche meglio di prima». Così il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ai microfoni di Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro il Palermo e in merito alla lite con mister Juric di qualche giorno fa il cui video è finito poi sui social. «In tutti i lavori ci sono delle discussioni, noi siamo due impulsivi, ma vogliamo fare il massimo per la società, non ne vorrei più parlato, ne abbiamo parlato fin troppo», ha concluso Vagnati. In tal senso si continua a fare il nome di Giulio Maggiore, che adesso è in netta rottura con il suo Spezia di cui era capitano. Nella partita di Coppa Italia di sabato, infatti, a Maggiore è stata tolta la fascia di capitano del suo Spezia, così il centrocampista si è rifiutato di scendere in campo ed è finito in tribuna. Insomma, andrà via ed è un profilo che Juric gradirebbe e non poco. Tuttavia, tra i granata ed il centrocampista ligure si è infilata la Salernitana del presidente Iervolino che ha già avanzato offerte al giocatore ed alla società e sembra che i campani abbiano superato in questo momento il Torino che in effetti ha atteso troppo per chiudere quello che sarebbe un buon colpo.