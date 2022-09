Juric: “Chiara la nostra difficoltà di segnare, ai giocatori chiedo di andare oltre”

Ivan Juric, allenatore del Torino al rientro in panchina dopo due giornate di stop per una polmonite, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo.

SULL’AVVERSARIO

“La gara sarà difficilissima, loro sono fortissimi e hanno fatto un mercato faraonico. Hanno tanta qualità nel palleggio, noi dobbiamo essere tosti e cercare di metterli in difficoltà”.

SULLE DIFFICOLTA’ DI REALIZZAZIONE

“Sono evidenti, basta guardare le statistiche dei gol fatti anche in passato e nella storia dai giocatori. Ai miei chiedo di andare oltre, di fare la stagione migliore della loro vita”.

SUI GIOCATORI

“Singo sta bene, ora vediamo per domani. Miranchuk forse lo vedremo dopo la sosta. Lazaro può fare di più, ha margini di miglioramento. C’è un bel gruppo, percepisco un bell’ambiente anche di ragazzi da fuori. Buongiorno ha doti di leader naturali, a Vlasic e Radonjic lascio abbastanza libertà. Entrambi stanno dando segnali importanti”.