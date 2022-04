Juric: “A Roma gara di livello, ma Spezia è competitivo. Belotti? Out 10 giorni”

Ivan Juric, allenatore del Toro, ha parlato alla vigilia della sfida dei granata contro lo Spezia, in programma domani all’Olimpico Grande Torino.

SULL’AVVERSARIO

“Lo Spezia ha fatto un gran girone di ritorno, sono una squadra con grande talento. Nelle ultime gare sono diventati molto competitivi, Thiago motta ha fatto un ottimo lavoro”.

SULLA PARTITA CONTRO LA LAZIO

“A Roma abbiamo giocato una gara di livello alto, con personalità. Abbiamo fatto passi in avanti per aggressività e dominio, concedendo poco e creando tanto. Mi è dispiaciuto per il risultato, i ragazzi avrebbero meritato di più dopo una partita del genere”.

IL PUNTO SULLE ASSENZE

“Pobega non ci sarà per un problema alla caviglia, Mandragora penso che giocherà dall’inizio. Praet andrà in panchina, spero di farlo entrare. Belotti? Sarà fuori dieci giorni, difficile vederlo in queste tre partite. Aina si è ripreso, posso scegliere tra lui e Singo”.

SULLA STAGIONE CHE STA PER CONCLUDERSI

“Mi è piaciuto tanto questo campionato, diversi allenatori si stanno muovendo verso la strada del dominio delle partite. Gasp e Italiano hanno la stessa mentalità, che si vede molto soprattutto all’estero. I top player però non ci sono, i migliori giocatori vanno in altri campionati. E’ stata una Serie A comunque interessante e sta diventando più difficile”.

SU PELLEGRI

“Giocherà o lui o Sanabria. Pellegri deve partire dall’abc, gli infortuni lo hanno rallentato ma sta lavorando come un pazzo per bruciare le tappe. Ha fatto un gol di potenza contro la Lazio, l’importante ora è che non abbia problemi. E’ lui il post Belotti? Non lo so”.

SUL FUTURO

“Tanti giocatori sono cresciuti, sono soddisfatto. Ma dipende anche dal punto di partenza e dove si può arrivare. Il direttore sportivo deve metterti a disposizione giocatori con potenziale alto”.

SU BERISHA

“Berisha è entrato e sta facendo bene, per ora gioca lui. Ma avete dimenticato Vanja che ha fatto benissimo, è peggiorato solo dopo il Covid, ma è normale. Non abbiamo pensato al portiere del futuro”.