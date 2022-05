Jurassic Vs Top Gun 2: la nostalgia in sala per un pieno di incassi

Benedetti blockbuster: se il mondo del cinema italiano non ha ancora dichiarato bancarotta, visti i pessimi incassi registrati dall’arrivo della pandemia, si deve solamente ad alcuni grandi titoli di produzione hollywoodiana che hanno convinto il pubblico a tornare in sala, nonostante le mascherine e la concorrenza delle piattaforme di streaming.

Non basteranno a lungo a sostenere il comparto, ma per ora sono l’unica nota lieta e in questi giorni saranno in due a contendersi il primato al botteghino: niente supereroi, questa volta, ma due progetti cui il pubblico è già affezionato. Da una settimana raccoglie cifre importanti Tom Cruise con il nuovo “Top Gun” (il miglior risultato di sempre per gli incassi della star negli Usa): lanciato a Cannes “Maverick” sta volando alto e ha superato i 4 milioni di euro in Italia, cifra destinata a salire perché il passaparola tra chi lo ha visto è molto positivo.

Effetto che probabilmente susciterà anche il nuovo “Jurassic World: Dominion”, capitolo 3 della rinnovata saga dei dinosauri, il sesto di un racconto iniziato negli anni ’90 con quel capolavoro di effetti speciali e sorprese che era “Jurassic Park”, voluto dal genio di Steven Spielberg e capace di affascinare generazioni di spettatori e spettatrici.

A Torino hanno già annunciato che lo proietteranno le catene The Space e Uci Cinemas, ma anche il Massaua e l’Ideal: tranne quest’ultimo, gli altri hanno in programma una proiezione speciale allo scoccare della mezzanotte di mercoledì, quando il giovedì di uscita sarà iniziato da pochi attimi.

A che punto è arrivata la storia? Dopo che si è resa ampiamente evidente la pericolosità dell’aver ricreato geneticamente i dinosauri estinti milioni di anni fa, al termine del film precedente la giovane erede della società proprietaria degli animali, scoperto che anche lei era frutto di quegli stessi studi scientifici, schiacciava il pulsante che apriva i cancelli della struttura in cui erano imprigionati. Da lì in poi la convivenza tra umanità e dinosauri sarà necessaria: in che modo il mondo avrà trovato un equilibrio lo scopriremo in questo nuovo e conclusivo film.

Gli effetti speciali saranno all’altezza ma i fan storici fremono perché per la prima volta sul grande schermo si vedranno insieme i protagonisti dei primi film e di questi ultimi: oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, coppia-action che ama gli animali e cerca di proteggerli, si rivedranno il mitico Dottor Malcolm interpretato da Jeff Goldblum e i due studiosi che nel primissimo capitolo si sbalordivano come il pubblico in sala davanti alla magia del parco, interpretati da Sam Neill e Laura Dern. Tutti insieme per salvare (noi e) i dinosauri, di nuovo.