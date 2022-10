Jolie: «Pitt è stato violento con me e i miei figli in aereo»

Questa non è la storia di un divorzio normale, un po’ perché non lo sono i protagonisti e molto perché si stanno versando addosso verbalmente di tutto. No, non stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi, ma piuttosto di Angelina Jolie e Brad Pitt, una storia che sembra non avere mai fine e puntuale scrive capitoli nuovi. Ora spuntano documenti legali inediti, nei quali gli avvocati che rappresentano l’attrice hanno elencato una serie di presunte azioni violente avvenute in quel famoso viaggio aereo tra Parigi e Los Angeles del settembre 2016 che segnò l’inizio della fine per la coppia.

Accuse di presunte violenze che erano state precedentemente contenute in un rapporto redatto all’epoca dall’Fbi. Nei documenti c’è la cronaca di una giornata infernale, perché ancora prima di salire sull ’aereo privato l’a ttore avrebbe avuto un alterco con uno dei figli (il sospetto è che sia Maddox, ma nelle carte non ci sono nomi), che all’epoca erano tutti minorenni. Quando Angelina gli aveva chiesto il motivo della lite, il marito l’aveva accusata di essere troppo permissiva con loro e poi l’avrebbe trascinata in bagno, tra urla e insulti, afferrandola per la testa e per le spalle prima di scuoterla prendendo anche a pugni il soffitto.

Poi uno dei bambini ha cercato di difendere la madre e Pitt avrebbe provato ad aggredirlo, fermato dalla moglie che poi ha sbattuto contro il muro, procurandole lividi alla schiena e al braccio. Inoltre Brad Pitt avrebbe preso per il collo uno dei ragazzi e ha schiaffeggiato un altro. Per evitare danni peggiori durante il viaggio rimasti in silenzio, seduti accanto alla madre. Ma Pitt, non contento, avrebbe anche rovesciato addosso alla sua famiglia birra e vino. Così, all’arrivo in California Angelina lo mise di fronte al fatto compiuto: sarebbe andata in hotel con i figli senza tornare a casa. E a quel punto lui avrebbe cercato di impedire alla famiglia di scendere dall’aereo per 20 minuti. Infine, uno dei ragazzi lo avrebbe convinto a lasciarli andare. Nemmeno una settimana dopo, la Jolie ha chiesto il divorzio. Tutto da provare, ovviamente.