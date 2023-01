Jet privati e carte di credito: guerra aperta Wanda-Icardi

Evidentemente ognuno ha le liti che si merita. In Italia ad appassionare tutti è la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, nella quale ballano l’affidamento dei figli e molti beni materiali, non solo i Rolex per ora spariti. In Argentina invece a tenere banco sono sempre Wanda Nara e Mauro Icardi che per certi versi sono simili anche se la coppia nostrana dopo essere scoppiata ha trovato nuovi protagonisti in Noemi Bocchi e Bastian Muller, mentre la telenovela argentina ha ancora molti capitolo da scrivere. Qui l’appuntamento è in tribunale, a meno che gli avvocati delle due parti non trovino un accordo in extremis. Là invece finora è stata una battaglia a suon di provocazioni. Anche se l’ultima rischia di provocare un cratere. Stando alle ultime notizie in arrivo da Buenos Aires, Icardi ha preso malissimo la decisione della moglie (fino a quando diventerà ex) che vuole gestire da sola il futuro dei figli. Il calciatore quindi vorrebbe chiedere l’affidamento congiunto almeno delle due figlie Francesca e Isabella, che hanno rispettivamente otto e sei anni. Lo ha raccontato il giornalista Diego Estevez, nel programma tv “A la Tarde”: «Maurito non vuole che le bambine si trasferiscano definitivamente a Buenos Aires, da settimane le piccole sono lì con la madre mentre lui è in Turchia». L’idea di Wanda è quella di dire addio all’Europa, anche se qui hanno diverse proprietà compresi appartamenti e ville tra Lombardia e Piemonte. Ma lui non ci sta e così provoca. Di recente un episodio che avrebbe fatto infuriare la Nara facendole prendere la decisione di non rientrare a Istanbul dove sta vivendo lui. Durante la sua vacanza in Uruguay, a Punta del Este che è la località dei Vip, una sua carta di credito sarebbe stata rifiutata. «Icardi ha chiuso i rubinetti e a lei non è proprio piaciuto il suo comportamento», ha spiegato Estevez. E poi, non contento, le avrebbe anche tolto la possibilità di viaggiare sul jet personale. Icardi e Wanda al momento non hanno ancora stabilito visite e alimenti per Francesca e Isabella, ma dovranno farlo in fretta soprattutto se il loro progetto è quello di vivere in due continenti diversi.