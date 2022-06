Jessica, seppellita sulla riva della Dora: è caccia al marito

Gli investigatori vogliono ricostruire gli ultimi giorni di vita di Jessica Lesto, la 32enne ritrovata due giorni fa seppellita sull’argine della Dora Baltea ad Aosta. E per questo cercano il marito, ma l’uomo potrebbe trovarsi all’estero. Fonti inquirenti, raccontano di un legame fra Lesto e il marito turbolento, sfociato anche in una lite davanti alla stazione di Aosta, circa un anno fa. La procura, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio: sul corpo della donna, che risulta morta da tempo, non ci sarebbero segni di violenza e si attende l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Il cadavere di Lesto è stato trovato grazie a una segnalazione su cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Il corpo della donna si trovava, con ogni probabilità da più di due settimane, in una fossa accanto a un accampamento all’addiaccio. L’area non è facilmente accessibile, malgrado si trovi a pochi passi dall’imbocco della ciclabile che da Aosta arriva a Sarre. Il marito di Jessica Lesto mancherebbe dalla Valle d’Aosta dai primi di maggio. Nell’ottobre del 2017, allora ventisettenne, Jessica Lesto si era allontanata per diversi giorni dalla famiglia che aveva presentato denuncia di scomparsa e rivolto vari appelli in Tv per il suo ritrovamento, che avvenne a Torino. Poi una nuova fuga, un ritorno in famiglia e l’allontanamento definitivo. Un matrimonio celebrato in Comune ad Aosta che non aveva avuto, però il consenso della madre di lei. Infatti la coppia viveva senza una casa e in un continuo peregrinare da un posto all’altro. Sarà solo l’autopsia che dovrebbe essere eseguita oggi a stabilire le cause del decesso che in un primo tempo erano state individuate in una possibile overdose. Ma la scoperta dell’identità della donna e il suo passato, hanno orientato gli investigatori anche su altre piste, come quella dell’omicidio. Ovviamente, anche se formalmente non sospettato, gli investigatori intendono sentire quanto prima la versione del marito, riguardo anche alla violenta discussione di un mese fa. Alcuni testimoni che frequentano saltuariamente la zona dove è stato ritrovato il cadavere, hanno riferito agli investigatori di non aver mai notato la donna nei pressi e hanno anche escluso che la vittima dormisse abitualmente nel luogo dove è stata trovata.