Jessica Costanzo: “Asl To-4, disumana la sospensione dell’operatrice non vaccinata”

L’operatrice è una persona monoreddito, con mutuo e una figlia a carico. «Ricoverata per un tumore, aveva appena subito un delicato intervento chirurgico – racconta la parlamentare di Alternativa – Dimessa dall’ospedale, era ancora in convalescenza quando ha ricevuto la comunicazione da parte della Direzione Generale dell’Asl To-4 della sospensione dal reddito e dal servizio nonostante fosse in malattia. Sollecitata dalla Cub, la Direzione Generale Asl To-4 non ne ha voluto sapere: l’esonero dal vaccino – ha dichiarato l’Asl – è stato dato solo dal medico vaccinatore, mentre la normativa prevede che il personale sanitario possa essere esonerato dall’obbligo vaccinale solo in presenza anche dell’esonero del medico di medicina generale. Nel caso dell’operatrice, il medico di medicina generale non si è preso la responsabilità di esonerarla ma le ha solo fissato una visita allergologica. Contestualmente la signora è stata di nuovo ricoverata d’urgenza. Quando durante il nuovo ricovero è stata contattata dall’Asl per la visita allergologica, e non ha potuto far altro che rinunciare alla visita nella data prevista, è stata quasi minacciata dall’operatrice con toni da ultimatum: “Se dice di no adesso non avrà più possibilità di lavorare”».