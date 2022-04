Jennifer Lopez e Ben a nozze: ora spunta anche un anello…

Vent’anni dopo, ancora loro e ancora un anello. Ben Affleck nel 2002 aveva scelto un diamante rosa per chiedere ufficialmente a Jennifer Lopez di sposarlo, ma poi ad un passo dalle nozze era naufragato tutto. Adesso ha puntato su un diamante verde centrale con alcuni diamantini intorno. Diciamo verde speranza che questa sia la volta buona.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono quindi ufficialmente fidanzati, di nuovo, e lei ha voluto farlo sapere a tutti con un video sui propri social, dichiarando di dover fare un annuncio importante per il quale era veramente emozionata. Quasi in contemporanea la sorella della pop star, Lynda, ha postato su Instagram una story nella quale la cantante indossa un anello decisamente vistoso e ha scritto tre sole parole, «Così è accaduto».

Un modo per fugare anche ogni sospetto che fosse soltanto un’abile mossa mediatica anche se in fondo l’ultima intervista della cantante e attrice newyorchese diceva già tutto. Un paio di mesi fa alla rivista “People” aveva confessato tutta la sua euforia: «Mi sento così fortunata e felice di stare con lui. Non sono mai stata così orgogliosa di avere una relazione così felice e voglio fare tutto il possibile per proteggerla e tenerla al sicuro. La nostra è una bellissima storia d’amore e abbiamo avuto una seconda possibilità. È stupendo il modo in cui il nostro rapporto sia molto diverso rispetto ad anni fa. C’è più apprezzamento, trovare qualcuno che ami davvero è una cosa davvero rara, preziosa e bella e non la diamo per scontata».

E aveva spiegato che questa volta sarebbe stato per sempre: «Ora siamo cresciuti, abbiamo più esperienza. Abbiamo entrambi figli e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose». Tre figli lui, due lei dai precedenti matrimoni, passati i 50 anni ricominciano: «Sono così orgogliosa di lui, dell’uomo che è diventato. Mi sento come se fosse in un momento della sua vita in cui, proprio come è successo a me, ha vissuto un viaggio interiore, arrivando a un punto in cui ti senti davvero bene con te stesso».