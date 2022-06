Jennifer e Ben, le nozze segrete: il sogno si realizza 20 anni dopo

Hanno stupito tutti rimettendosi insieme dopo 20 anni e poi è spuntato anche un anello. Ma ancora una volta Jennifer Lopez e Ben Affleck sono riusciti a far saltare il banco del gossip, perché contrariamente a quello che era successo nel 2002, con la loro clamorosa rottura, questa volta il finale è diverso.

Jen e Ben infatti si sarebbero sposati con una cerimonia blindatissima nel parco del lussuoso Ritz-Reynolds Hotel sul lago Oconee, in Georgia. Per mantenere il segreto sia prima che dopo (figlio molto probabilmente di una ricca esclusiva venduta ad una nota rivista), la coppia avrebbe fatto firmare agli invitati, ma anche ai lavoratori che avrebbero preso parte alla cerimonia, un accordo di riservatezza.

Quindi non ci sono ancora foto, ma in compenso le chiacchiere di chi vive lì vicino ed è stato allertato da tanto trambusto. Segretissima la lista degli invitati, anche se tra loro molto probabilmente c’era l’ex marito della Lopez, il cantante Marc Anthony, padre dei gemelli dell’attrice con il quale ha un buon rapporto.

Contrariamente a come hanno vissuto il loro primo fidanzamento, sempre sotto ai riflettori, questa volta hanno pensato solo a loro stessi. Qualche mese fa alla rivista “People”, lei aveva confessato tutta la sua euforia: «Mi sento così fortunata e felice di stare con lui. Non sono mai stata così orgogliosa di avere una relazione così felice e voglio fare tutto il possibile per proteggerla e tenerla al sicuro. La nostra è una bellissima storia d’amore e abbiamo avuto una seconda possibilità. È stupendo il modo in cui il nostro rapporto sia molto diverso rispetto ad anni fa. C’è più apprezzamento, trovare qualcuno che ami davvero è una cosa davvero rara, preziosa e bella e non la diamo per scontata».

E il 30 luglio a Capri, la popstar newyorchese sarà la madrina della serata di beneficenza Unicef organizzata da Luisa ViaRoma (il marchio di moda per il quale va pazza). Non sappiamo ancora se ci arriverà con Ben, ma arriverà con una fede al dito.