J Lo e Ben Affleck a nozze in gran segreto in Nevada

Ancora una volta sono riusciti a stupire tutti, battendo la stampa rosa sul tempo. Nessuno poco più di un anno fa si aspettava che Jennifer Lopez e Ben Affleck tornassero insieme. E nessuno aveva previsto che lo scorso weekend si sposassero.

La rivelazione arriva dal sito di gossip “Tmz” che ha spiegato come la coppia sia riuscita a ottenere 24 ore prima una licenza matrimoniale presso la Clark County, in Nevada. La licenza è stata ritirata sabato mattina e riporta i nomi completi di entrambi: Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez, quindi impossibile sbagliare. In più una fonte vicina alla coppia, messa alle strette, ha confermato il lieto evento: «Si sono sposati, ora sono marito e moglie».

La notizia delle nozze arriva a tre mesi dal loro secondo fidanzamento ufficiale (il primo nel 2002) e una settimana prima che JLo compia 53 anni mentre l’attore ne festeggerà 50 il prossimo mese. Per Ben si tratta del secondo “sì”, dopo i dieci anni al fianco della collega Jennifer Garner. I due hanno tre figli (Violet, 16, Serafina, 13 e Samuel, 10) e si sono separati nel giugno 2018. La cantante invece ha due gemelli di 14 anni, Emme e Max, nati dal suo terzo matrimonio con Marc Anthony, finito nel 2011 dopo sette anni. In passato era stata sposata con il cameriere cubano Ojani Noa, tra il 1997 e il 1998, e con il ballerino Cris Judd (tra il 2001 e il 2002).

La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso aprile. «Non è stata niente di spettacolare ma la cosa più romantica che si possa immaginare. Come se il mio sogno più grande diventasse realtà», aveva spiegato Jennifer, che in quel momento si è talmente emozionata da non riuscire a parlare. «Mi ha colto alla sprovvista. L’ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo: sono rimasta senza parole, così lui mi ha chiesto se quel mio silenzio fosse un sì. E io gli ho risposto era certamente un sì».

I due erano stati a un passo dall’altare già nel 2003: «Ho realizzato che stava accadendo di nuovo, dopo vent’anni. Due persone molto fortunate, che hanno avuto una seconda possibilità di vero amore».