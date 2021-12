Izzo e Baselli ai margini: così l’ex Mazzarri può dare una mano al Toro

Il Toro prova a fare affari con Walter Mazzarri. In via Arcivescovado hanno bisogno di piazzare gli esuberi, in Sardegna cercano rinforzi pronti subito per cercare di salvarsi: le due necessità, dunque, potrebbero sposarsi alla perfezione. Non tanto per quel che riguarda Simone Zaza e Simone Verdi, bloccati da ingaggi monstre e con poche richieste per il momento, e nemmeno per Tomàs Rincon, più intenzionato a tornare a Genova sponda Grifone piuttosto che imbarcarsi per l’isola, ma per Armando Izzo e Daniele Baselli. Il difensore ha un rapporto speciale con l’allenatore, il centrocampista è a soli sei mesi dalla sua scadenza di contratto e si sta già portando avanti per la prossima esperienza. Entrambi, dunque, sono finiti nel mirino del Cagliari, e il direttore tecnico Davide Vagnati ascolta attentamente le proposte. E se sul prodotto del vivaio dell’Atalanta la strada sembra spianata, ora toccherà al giocatore dare l’ultima via libera per la fumata bianca con il Toro che non incasserà praticamente nulla, per il difensore si vorrebbe provare a monetizzare qualcosa. Il suo cartellino costò una decina di milioni di euro nell’estate del 2018, il suo contratto durerà fino al 2024: ecco perché il club granata può permettersi di fare il prezzo, ma d’altra parte si vuole liberare del suo stipendio (oltre 1.5 milioni di euro a stagione) e Ivan Juric lo ha già messo nella lista dei partenti. Se ne parlerà, anche perché poi il Toro dovrà cercare i rinforzi giusti. Per la difesa viene sempre monitorato Marash Kumbulla, sul quale però è piombato anche il Napoli, e sulle corsie esterne l’ultima idea porta nella Capitale e alla Lazio, con Manuel Lazzari vecchio pupillo del dt Vagnati e giocatore con le caratteristiche che si sposano bene con il 3-4-2-1 del tecnico croato.

A centrocampo, invece, si attende di sferrare l’assalto a Sofyan Amrabat, perché per l’appunto prima bisogna cedere. E due pezzi della vecchia guardia, Izzo e Baselli, sono sulla buona strada: Mazzarri sta venendo in aiuto del Toro.