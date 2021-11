Ivrea, il nuovo garante dei detenuti è Raffaele Orso Giacone

Il nuovo garante dei detenuti del comune di Ivrea è Raffaele Orso Giacone. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio comunale della cittadina eporediese, che ha affidato l’incarico a Giacone, già volontario del carcere e che aveva presentato la sua candidatura nel 2018.

La sua nomina colma il vuoto lasciato dall’improvvisa rimozione dall’incarico di Paola Perinetto, decisa sempre dal consiglio comunale di Ivrea in seguito alla pubblicazione di un post sul suo profilo Facebook in cui, per sostenere la propria adesione alla campagna contro il Green Pass, aveva paragonato il premier Mario Draghi al terrorista Cesare Battisti.