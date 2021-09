Ivan Juric sa come si fa a battere la Juventus, ma i derby sono un tabù

Forse non sarà più la corazzata di quegli anni ma è pur sempre la Vecchia Signora. E Ivan Juric – per tutti in patria Ivan il terribile – ha già dimostrato in passato di saperla battere. La prima volta è successo quando l’allenatore croato guidava il Genoa nel corso della stagione 2016/2017. Le due squadre si affrontarono a “Marassi” il 28 novembre 2016. La Juventus di Allegri – quell’anno arrivò anche in finale di Champions – era reduce dalla vittoria a Siviglia per 3-1. I rossoblu, invece, dalla sconfitta in campionato contro la Lazio. In campo per il Grifone c’erano Perin – ora in bianconero – Izzo e Rincon. Ebbene, a quel Genoa bastò un tempo per annichilire Buffon e compagni. A indirizzare la gara verso la squadra di Juric la doppietta in tredici minuti messa a segno dal Cholito Simeone. Alla mezz’ora chiudeva praticamente i conti di una partita nata storta per la formazione di Allegri, un’autorete di Alex Sandro. A nulla è servita la prodezza di Pjanic su calcio di punizione per il 3-1 finale. La seconda vittoria di Juric contro la Signora, invece, risale alla stagione in cui lui sedeva sulla panchina del Verona e dall’altra parte, invece, guidava la Juventus Maurizio Sarri: 2-1 il risultato finale della sfida giocata al “Bentegodi” l’8 febbraio 2020. E dire, che nel secondo tempo, i bianconeri erano passati in vantaggio grazie a un gol di CR7. Borini prima e Pazzini con un rigore nel finale, ribaltavano la situazione a favore degli scaligeri.

Il bilancio complessivo di Juric con la Juve è, su 8 incontri disputati, di 2 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Se si guarda ai derby, invece, gli unici “giocati” da Juric sono quelli da allenatore con il Genoa. Il tecnico classe 1975 non ha mai vinto una stracittadina: battuto due volte dalla Sampdoria nel derby della Lanterna, il ko nella seconda stracittadina gli è anche costato l’esonero. Ma sabato sarà tutta un’altra storia, perché Juric sa come si batte la la Juve.