Italvolt: si comincia nel 2024, il piano consegnato ai sindaci

Gigafactory Italvolt: nero su bianco c’è lo studio di massima. Che ora passa all’esame dei comuni di Scarmagno e Romano, Città metropolitana, Regione, la Soprintendenza, per un parere sugli aspetti che andranno a impattare sui singoli Prg, come sui vincoli paesaggistici e ambientali che insistono sull’area ex Olivetti dove sorgerà il sito per la produzione di batterie al litio. E dai quali dipenderà il rilascio delle autorizzazioni di impatto ambientale. Gli enti (sia locali che superiori) hanno tempo per esprimersi fino al 20 gennaio, dopo di che sarà convocata la prima conferenza di servizi estesa a un maggior numero di soggetti con l’obiettivo di indicare a Italvolt le linee condivise su cui sviluppare il progetto definitivo e poi esecutivo. E conoscere da Italvolt il nuovo cronoprogramma. Si va in fretta. Italvolt ha intenzione di avviare la prima linea produttiva nei primi sei mesi del 2024. La convocazione e la trasmissione del masterplan fa capo al comune di Ivrea, avendo la Regione individuato nello Suap eporediese il soggetto titolato a indire la conferenza istruttoria preliminare, come stabilito in sede di Tavolo tecnico in Regione, il 28 dicembre scorso. «Nei prossimi giorni cominceremo a visionare la documentazione – dice il sindaco di Scarmagno Adriano Grassino -, noi comunque ci eravamo già mossi per quel che riguarda le altezze recepite dal Prg». Per quanto riguarda l’inizio del lavori funzionali alla riconversione del sito, «se tutto prosegue senza intoppi – continua Grassino – ce li aspettiamo a metà 2022». Almeno sei mesi più tardi, cioè, rispetto alla fine del 2021 che era stata comunicata lo scorso mese di giugno dalla società durante la conferenza con i sindaci. L’iniziativa viene illustrata, in questa fase attuale, da oltre 300 pagine frutto dell’analisi svolta da Pininfarina Architecture, Ai Engineering, Ramboll, Dentons e PwC.