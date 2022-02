Italia senza medaglie, Michela Moioli stecca: «Ora mi lecco le ferite»

L’aveva sognata diversa la sua Olimpiade, Michela Moioli. La portabandiera azzurra voleva replicare l’oro nello snowboardcross femminile vinto quattro anni fa in Corea. Tutto perfetto fino alla semifinale: miglior tempo nelle qualificazioni, un quarto da sogni ma poi la foga per contrastare due mostri sacri come lei, Lindsey Jacobellis e Chloe Trespeuch che poi hanno vinto l’oro e l’argento. Lei invece ha commesso un errore, è stata relegata alla finale per il quinto posto e lì è pure caduta rovinosamente facendosi male a una caviglia. Errori suoi, lo ha riconosciuto con onestà: «Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata. Doveva andare così. Adesso la caviglia fa male, ma sono arrivata con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite». Già perché sabato tornerà in gara nella gara a squadre miste (un uomo e una donna) e può puntare al podio. Uno dei primi messaggi di incoraggiamento, ça va sans dire, le è arrivato proprio da Sofia Goggia via social: «Sorella d’Italia, ti voglio bene. E ti abbraccio tanto… e più forte di prima. Che tu vinca o che tu perda, l’Italia è sempre con te». Poi ha fatto il punto sulla sua condizione, che non è quella sperata anche se non si faceva illusioni: «Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano». Ma intervistata da “La Gazzetta dello Sport” ha svelato di aver pianto a lungo ieri mattina, perché la gamba infortunata è lontana dalla sua condizione ottimale. Al momento il suo no al superg in programma domani è l’opzione più probabile. E così in Cina è arrivata la prima giornata senza medaglie per l’Italia. Nessuno si faceva illusioni nello slalom donne e infatti è andata così: oro a Petra Vhlova, inforcata della Shiffrin e uscita di Federica Brignone che era comunque ventesima dopo la prima manche. La migliore azzurra è stata Anita Gulli, al debutto olimpico: la torinese del Lancia, oggi nell’Esercito, ha chiuso ventinovesima a quasi 5 secondi ma è felice. «Nella prima manche l’emozione si è fatta sentire, la seconda ero più tranquilla. Mi son divertita anche se con qualche errore: una bella esperienza». Come per l’altro torinese, Lorenzo Gennero, che ha chiuso al diciannovesimo posto nell’halfpipe dello snowboard.