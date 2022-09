Italia-Polonia: oggi la finale dei Mondiali di volley

Appuntamento alle 21:00 per la finale dei Mondiali di volley maschile tra Italia e Polonia. La nazionale azzurra sfida i campioni del mondo in carica e padroni di casa di questa rassegna iridata in un match da brivido. Yuri Romanò e compagni arrivano alla partita odierna con la consapevolezza di chi ha già superato ostacoli importanti: dai campioni olimpici della Francia nei quarti alla Slovenia vice-campione d’Europa ieri in semifinale. Per la compagine di Fefé De Giorgi l’opportunità di scrivere la storia, laureandosi campioni del mondo dopo essere saliti sul tetto d’Europa.