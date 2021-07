Italia campione d’Europa: gli Azzurri al Quirinale da Mattarella, poi a Palazzo Chigi da Draghi

Giorno di festa per la Nazionale Italiana di calcio, campione d’Europa ieri a Wembley dopo il trionfo ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Gli Azzurri di Roberto Mancini sono stati ricevuti dalle 17 al Quirinale in una cerimonia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accolto anche Matteo Berrettini, tennista ieri finalista a Wimbledon ma sconfitto contro Novak Djokovic. Gli azzurri sono ora diretti a Palazzo Chigi, dove incontreranno il premier Mario Draghi.

LE PAROLE DI GRAVINA E MALAGO’

“Il presidente Mattarella ha una sensibilità proverbiale nei confronti del nostro mondo – ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, il primo a parlare ai presenti -. Siamo orgogliosi e fieri di essere italiani: lo sport italiano è oggi più forte che mai”. A parlare anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC: “Gli Azzurri sono il simbolo di un Paese ferito dalla pandemia, ma con tanta voglia di ripresa. Il lascito più grande di questa squadra è la grande bellezza nel gioco e nei valori, alimentata da sentimenti veri”.

MANCINI: “ORGOGLIOSI”. CHIELLINI: “VITTORIA DEL GRUPPO”

“Siamo orgogliosi di essere qui al Quirinale – ha detto invece Roberto Mancini, ct della Nazionale -. Abbiamo costruito una pagina di storia, ed il presidente Mattarella è stato il primo tifoso della nostra squadra. Dedichiamo la vittoria a tutti gli italiani”. Ai microfoni anche il capitano Giorgio Chiellini: “Questa vittoria è la vittoria di un gruppo, abbiamo creduto nei valori dell’amicizia. Ed è dedicata anche ad Astori, sempre presente nei nostri pensieri”.

MATTARELLA: “VITTORIA ED IMPRESA MERITATA”

“E’ stata un’impresa meritata, avreste meritato di vincere ben prima dei calci di rigore – ha detto Mattarella ai giocatori della nazionale – ma soprattutto siete stati capaci di vincere nonostante il pubblico avversario ed il gol a freddo, dopo pochi minuti. Avete reso onore al senso dello sport, e per questo faccio i complimenti a Mancini, allo staff e a Vialli. Mi associo al ricordo per Astori e faccio gli auguri di pronta guarigione a Spinazzola”.

DRAGHI: “SIETE NELLA STORIA DELLO SPORT ITALIANO”

La cerimonia si è poi spostata intorno alle 19 a Palazzo Chigi: a parlare questa volta è il presidente del consiglio Mario Draghi. “Siete entrati nella storia dello sport italiano – ha detto il premier -. Ci avete fatto emozionare, commuovere e festeggiare, ma soprattutto ci avete messo al centro dell’Europa e ci avete reso orgogliosi di essere italiani. Lo sport ci fa sognare, voi siete un modello per le generazioni future, quelle che noi vogliamo aiutare e far crescere prendendo voi come modello”. Draghi ha poi premiato uno ad uno i giocatori ed il tecnico Mancini.

GIOCATORI IN GIRO PER ROMA CON PULLMAN SCOPERTO

Subito dopo l’incontro con il premier Mario Draghi, i giocatori della Nazionale si sono spostati per le strade di Roma a bordo del pullman scoperto per salutare i tifosi in zona. Grande attenzione anche per le norme di sicurezza anti Covid.

(foto Andrea Getty)