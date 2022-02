Istituto Abbadia, pochi iscritti: «Ora salvatelo dalla chiusura»

Il futuro della scuola Abbadia di via Anglesio, istituto comprensivo “Giovanni Cena”, sarebbe a rischio per mancanza di iscrizioni. Le adesioni, infatti, sono carenti e questo non fa dormire sonni tranquilli. I termini per la presentazione delle domande scadono domani e la situazione è tutt’altro che rosea. Come ha denunciato il presidente del consiglio d’istituto, Dario Licari. «Già lo scorso anno scolastico non si è attivata la sezione prima elementare per mancanza di iscritti – ha spiegato Licari -, e ad oggi il numero di bambini che si sono iscritti è insufficiente (a norma di legge) per attivare una sezione prima». Allarme che tocca tutta la città e che è causato anche dalla bassa natalità. Per scongiurare una chiusura, la dirigente scolastica Monica Cavalletti e il presidente del consiglio d’istituto si stanno facendo latori delle famiglie del territorio, ma anche delle vicine Settimo e San Mauro affinché si possano aggiungere iscritti alla scuola Abbadia, «rimarcando che la stessa oltre ad un corpo docente di prim’ordine, vede spazi esterni ed interni molto ampi ed adeguati, la presenza di supporto psicologico alle famiglie oltre al decennale lavoro di inclusione e interculturalità promosso dall’istituto comprensivo». Lungo l’asse Barca, Bertolla e San Mauro – inoltre – manca anche una scuola superiore.

Un problema che la Circoscrizione 6 sta monitorando. «Stiamo lavorando sulle cosiddette iscrizioni tardive – ha replicato il coordinatore alla Cultura della 6, Alessandro Sciretti -, attraverso un coordinamento tra scuole che porti a mettere sulla bilancia il numero di iscritti. L’idea è quella di alleggerire il carico di alcuni istituti a vantaggio di altri, i cui numeri sono ancora in ritardo».