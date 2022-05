Isole pedonali a misura di bimbo: ancora polemiche tra i comitati

I progetti di pedonalizzazione continuano a dividere le varie facce di Borgo Dora. L’ultima polemica è scaturita dalla chiusura di una strada – via Mameli in questo caso – ieri mattina teatro di alcune attività di gioco per i bambini. «L’ennesima chiusura – protesta però su Facebook Ivano Moschini del comitato “Borgo Dora Balon” , che si va ad aggiungere a via Andreis, con la presenza del cantiere in entrata da corso Giulio Cesare, via Borgo Dora bloccata dalle rastrelliere di corso Giulio Cesare e via San Simone, bloccata a metà dalle rastrelliere. Polemica anche da parte della consigliera della Lega della 7, Daniela Rodia. «L’ordinanza sulla pedonalizzazione scade il prossimo 30 giugno – dichiara Rodia -. Ci chiediamo se non sia il caso di rivederla, visti i risultati a noi insoddisfacenti».

LE REPLICHE

Una polemica inopportuna secondo il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che rispedisce al mittente le accuse. «Da qui a giugno ci saranno 5-6 iniziative dei bambini in orario mattutino e pomeridiano – replica Deri -. Mettono delle transenne e se devono passare i soccorsi le spostano senza problemi». Insomma non si tratterebbe di un vero e proprio blocco. «Al contrario – conclude Deri -, i ragazzi della scuola Mameli si riappropriano di uno spazio che fino a poco tempo fa non veniva utilizzato». Per il direttivo di “Borgo Dora Camminabile” «l’obiettivo è valorizzare questa realtà del borgo con alcune attività – conclude Angela Donna -. E in questo rientra la pedonale via Mameli dove noi, dopo aver chiesto i permessi, abbiamo portato avanti iniziative per un uso corretto dello spazio pubblico».