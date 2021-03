Isola pedonale invasa dalle auto. «Servono fioriere o dissuasori»

«Dissuasori, fioriere e ringhiere floreali come a Parigi per far rinascere la via dei condannati a morte». A lanciare l’appello sono i pochi commercianti rimasti di via della Misericordia: la strada pedonale che collega via Garibaldi con via Barabaroux utilizzata da tempo come parcheggio. «Ci sono auto che continuano a parcheggiare abusivamente tutti i giorni e non vengono multate, questa strada potrebbe essere una bomboniera e invece è stata dimenticata dall’amministrazione» spiega Massimo, titolare del negozio Wine & Dine che insieme ad altri negozianti – come il laboratorio di pelletteria Magamagò – vorrebbe far diventare la via un nuovo polo di attrazione turistica.

«Bisognerebbe realizzare una vera pedonalizzazione impedendo l’accesso agli esterni con dissuasori automatizzati e magari del verde, pensavamo a delle “ringhierine” in stile parigino su cui possa correre l’edera». Via della Misericordia è famosa soprattutto per la chiesa della Misericordia, gestita dall’antica Arciconfraternita della Misericordia dal XVIII da cui prese il nome la via, che aveva il compito di confortare i condannati a morte, accompagnarli al patibolo, curarne le successive esequie e far celebrare messe di suffragio. «Bisognerebbe riaprire questa meravigliosa chiesa al pubblico – sottolineano i commercianti – così si attirerebbero tanti visitatori curiosi di scoprire la storia di Torino, invece in pochi conoscono la sua esistenza». Tra le altre richieste, anche: «una migliore segnaletica per indicare l’area pedonale». All’appello si aggiunge quello di Michele Checa, presidente dell’associazione Libertà di Parola per il cittadino: «Ci auguriamo che il Comune si attivi per rivalorizzare questa importante via di Torino prima della fine dell’emergenza in modo da implementare per tempo l’offerta turistica della nostra città».