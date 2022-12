IRONIA. Test antidroga, chiude tempio buddista

In un tempio buddista della provincia settentrionale del Phetchabun, in Thailandia, è scoppiato un caso per i monaci trovati tutti positivi all’uso di sostanze stupefacenti. Il tempio è stato chiuso vista la “mancanza di personale”. I quattro religiosi che vivevano nel monastero, abate compreso, sono risultati positivi alla metanfetamina e sono quindi stati rimossi dal tempio e mandati dalla polizia locale in una clinica per disintos sicarsi. Il capo della polizia locale Boonlert Thintapthai non ha saputo dire perché i test sono stati fatti proprio in quel tempio, ma ha assicurato che arriveranno presto nuovi monaci per permettere ai fedeli di professare il loro culto. Thintapthai ha assicurato che saranno inviati altri monaci “sostituti”, ma sulla “vicenda droga” non ha detto altro. Si è espresso invece l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine che ha ricordato di come la Thailandia sia un importante crocevia per il traffico di metanfetamina che passa dallo Stato birmano di Shan fino al Laos. In Thailandia i prezzi delle pillole di metanfetamine sono ridicoli comparati con il resto del mondo, meno di 20 baht, circa 50 centesimi di euro l’una. Una tentazione a quanto pare irresistibile anche per i monaci! La metanfetamina è un derivato sintetico dell’anfetamina. La metanfetamina raggiunge più rapidamente il cervello, rispetto alle anfetamine e l’effetto stimolante è più intenso, provoca una forte ebbrezza ed ha un maggiore potenziale di dipendenza. Il rilascio simultaneo di noradrenalina e di dopamina produce un forte aumento delle prestazioni, della fiducia in se stessi, euforia, disinibizione. Talvolta questo stimolante può essere utilizzato per aumentare il desiderio sessuale. In Italia una pastiglia di metanfetamina costa tra i 20 e i 25 euro. In Thailandia sono decisamente più convenienti!