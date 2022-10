IRONIA. “Lì Saviano non si è mai grattato”

Hanno analizzato centinaia di filmati, uno per uno. E alla fine sono arrivati a una conclusione straordinaria che rappresenta un punto di svolta nel rapporto dell’essere umano con la tecnologia: grazie all’intelligenza artificiale la Columbia University è arrivata alla conclusione che Roberto Saviano evita di grattarsi sempre lo stesso punto della testa, esattamente quello che si trova a 27 centimetri dal lato più esterno dell’occhio sinistro.

I ricercatori, accaniti fan dello scrittore italiano che del resto a New York trascorre gran parte del proprio tempo, dopo aver ascoltato attentamente ogni parola delle sue lectio magistralis, e dopo aver capito in modo chiaro che la seconda era uguale alla prima, la terza uguale alla seconda, la quarta uguale alla terza, e così via, hanno comunque deciso di riprendere ogni momento badando a un particolare che chiaramente non sarà sfuggito a nessuno neppure in Italia: Saviano è solito grattarsi continuamente il cranio, malgrado l’assenza di capelli. Insomma, non poteva essere la forfora il motivo di quel suo gesto ripetuto, così alla base dello studio approfondito della Columbia University c’era proprio la volontà di comprendere la ragione che spinge lo scrittore ad alzare la mano destra (più spesso di quella sinistra) e portarsela all’altezza della testa per dare un po’ di sollievo e allontanare il fastidioso prurito. Ma come in tutti i più grandi eventi nella storia dell’uomo, si parte con un obiettivo e se ne raggiunge un altro, forse perché il primo era assolutamente insignificante (ma non era questo il caso, ci mancherebbe).

Quello che hanno scoperto John Fitzgerald Brown Brown, Mary Tornasole e George Melons resterà negli annali dell’ateneo statunitense: in tutti i suoi interventi all’università ma soprattutto in tutte le sue apparizioni televisive, si è grattato la testa dappertutto, in alcuni punti più che in altri, ma proprio lì, a 27 centimetri dal lato più esterno dell’occhio sinistro, non ha mai messo la sua mano. A volte è sembrato sul punto di farlo, ma poi ha deviato la traiettoria. Perché? Ci vorrà un’altra ricerca.