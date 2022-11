IRONIA. Lei, la ex, la terza moglie e il morto

Un morto e tre mogli. A dir poco surreale la vicenda riportata dai quotidiani locali dello Spezzino. L’ex moglie e l’attuale compagna, unite nel cordoglio, stavano piangendo e commemorando all’obitorio un uomo scomparso poco prima. Quando, a La Spezia, è arrivato il momento di sbrigare le abituali pratiche burocratiche, è venuta fuori inaspettatamente l’esistenza di una terza donna, moglie legittima dello scomparso, di cui tutti (o quasi…) ignoravano l’esistenza. A far venire a galla il “piccolo problema” è stato un messo comunale che stava semplicemente facendo il suo lavoro. Non immaginando nemmeno lontanamente di scatenare un putiferio, in obitorio l’uomo si è infatti avvicinato, con tutta la gentilezza del caso, alle due signore, spiegando che la moglie del defunto doveva mettere una firma. Il problema, ha raccontato il Secolo XIX, è che il nome e cognome delle due non corrispondeva a quello della vera moglie presente sull’atto ufficiale dell’anagrafe. Il mistero è stato presto svelato. C’era una terza donna che il caro estinto aveva sposato 7 anni prima e di cui pochissimi sapevano l’esistenza. Era tutto nero su bianco, sul certificato di matrimonio, senza possibilità di errore. Sgomento inevitabile tra le signore. Poco tempo dopo, la legittima moglie del defunto è stata raggiunta in un appartamento di un palazzo del centro città. Non aveva saputo nulla della morte del marito, con cui evidentemente i contatti erano interrotti da tempo. Si è recata lei stessa all’obitorio, dove ha fatto la conoscenza dell’ex moglie e dell’attuale compagna (non è dato sapere quale sia stato il clima dell’incontro), per poi firmare le ultime pratiche che hanno permesso di procedere alla sepoltura dell’uomo.