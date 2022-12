IRONIA. La sua ragazza aveva 7 mariti e un amante

Un uomo ha confessato di aver scoperto che la sua ragazza era in realtà sposata con cinque uomini e aveva un altro amante. Wayne Harper, 43 anni, deve aver pensato di aver sprecato i 18 mesi trascorsi insieme quando l’ha capito. A quel punto si è visto costretto a mettere fine alla relazione. E anche qui la scia di “successi amorosi” della donna, conosciuta come Horne, non è terminata. Ha infatti sposato altri due uomini, diventando così una delle più prolifiche bigame britanniche. In totale sono sette mariti. Wayne e Horne si erano incontrati quando erano entrambi in ospedale. Lui era ricoverato dopo un incidente in bicicletta e lei si stava riprendendo da una piccola operazione. Dopo essere stati insieme per più di un anno, lui l’ha accusata di averlo tradito. Ha dichiarato: “Mi sono lasciato con lei, è stata una mia scelta perché ho scoperto che mi tradiva. Sono stato con lei solo 18 mesi e non è stato un lieto fine. Non mi è rimasto nulla di lei nella mia vita, nessuna foto, niente. Ero il suo compagno, non un marito, e all’epoca lei aveva cinque mariti”. L’intera storia matrimoniale della Horne è stata catalogata in uno show di Channel 5 intitolato The Bigamist Bride: I miei cinque mariti. Tutto è iniziato nel 1996, quando aveva 18 anni, con un primo marito chiamato Paul Rigby. Un altro è arrivato nel 1999, questa volta Sean Cunningham, con Horne che ha usato un nome falso. In seguito, ha sposato Simon Thorpe, ma ha sposato Chris Barrett mentre era ancora fidanzata, prima di sposare James Matthews quattro settimane dopo averlo incontrato su un treno. La polizia è stata coinvolta dopo che nel 2001 era stata denunciata per bigamia mentre lavorava nell’industria degli adulti. Nel maggio 2007 si è sposata di nuovo, questa volta con un uomo di Rochdale di nome Ashley Baker. Dopo il matrimonio gli ha confessato i suoi precedenti matrimoni, prima di accettare di sposare un uomo di nome Stuart Allen nel 2010.