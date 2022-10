IRONIA. Il film su Totti supera i premi di Totti

Dopo i successi letterari di “Tutte le barzellette su Totti (raccolte da me)” e “Le nuove barzellette su Totti (raccolte ancora da me)”, anche il film diretto dal regista Alex Infascelli, “Mi chiamo Francesco Totti”, ha ricevuto più premi dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Il film ha trionfato nei Festival più importanti per la sua categoria, conquistando rispettivamente 3 Serci d’oro al Tor Pagnotta Firm Festival e 3 Cinghiali d’asfalto alla rassegna di cinema interrionale di via Baldo degli Ubaldi, senza contare i premi minori, lo Spelacchio d’argento della critica per la frase “Supermercato che voi, coppa Malù che trovi” e il premio come miglior soundtrack al docufestival Amedeo Nazzari di arti drammatiche. Quest’ultimo riconoscimento conquistato grazie alla canzone finale di Claudio Baglioni che ha battuto sul filo di lana la colonna sonora di “Smutek”, corto polacco che narra del suicidio di un capo

scout che scopre di essere andato in giro per anni vestito come un coglione.

E proprio al Tor Pagnotta Firm Festival che il film è stato maggiormente accolto con entusiasmo da pubblico e giuria e dove ha ricevuto ben 3 Serci d’oro: Miglior Trucco e Effetti Speciali per le scene in cui Totti non ha lo sguardo da

componente della Banda della Magliana, miglior Costumista (anche se sulla maglia è bastato cucire un solo scudetto), ma soprattutto il premio più ambito e meritato come miglior giocatore non protagonista. I 3 cinghiali d’asfalto invece sono andati al film come miglior Catering (per i maritozzi con la panna distribuiti durante le riprese), migliori Effetti Sonori (grazie a ben 16 sfumature di “Ahò!”) e infine miglior Colonna Sonora senza Antonello Venditti, riuscendo a superare il numero dei premi vinti da Francesco Totti in 27 anni di maglia giallorossa. Da segnalare anche la fiction targata Sky sullo storico capitano romanista “Speravo de morì prima” con la

nomination agli oscar delle fiction come Miglior controfigura per le scene in cui Totti riusciva a fare ripartenze decenti.

(da lercio.it)