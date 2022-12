IRONIA. Cane mangia regalo imbarazzante e sta male

Non è strano, per il padrone di un cane, che prima o poi il suo amico a quattro zampe mangi qualcosa che non dovrebbe. Questa volta, il cane di una ragazza ha mangiato un regalo di Natale molto, molto imbarazzante. A tal punto che la padrona si è vergognata quando il veterinario le ha chiesto di entrare nei dettagli. Per fortuna è andato tutto bene, ma prima del lieto fine la giovane ha condiviso un video su TikTok che è diventato virale, per raccontare la figuraccia in modo ironico. È andata così: il cane, spinto probabilmente dal profumo, ha afferrato il regalo che la ragazza aveva comprato per il suo fidanzato, una statuina di cioccolato, e se l’è divorata. Il pacchetto era incartato ed era stato posizionato sotto l’albero di Natale, ma l’olfatto del quadrupede è stato più forte della plastica della confezione, e dunque è (prevedibilmente) finita così. Ma il cioccolato, è risaputo, non fa bene ai cani. Dunque la padrona si è subito preoccupata e ha telefonato al veterinario, che le ha chiesto di portare il cane per visitarlo, ma anche la confezione del regalo in modo da poter leggere gli ingredienti, la percentuale di cacao, e il resto. “È questo il punto – ha detto la ragazza nel video di TikTok – sulla confezione c’è scritto di cosa si tratta: ‘ano edibile’. Insomma, per scherzare volevo regalare al mio fidanzato un ano di cioccolato. Come lo spiego al veterinario?”. Il video è stato visualizzato da più di due milioni di persone, molte delle quali hanno risposto con ironia: “Ti imbarazza dirlo al veterinario, ma non a tutti gli utenti di TikTok?”, “E per oggi è tutto”, “Mi hai migliorato la giornata”. Ma c’è anche chi ha risposto seriamente: “Fidati, non sarà un problema. Ho lavorato come assistente in uno studio veterinario, una volta ci hanno portato un cane che aveva ingoiato un anello fallico”, “Non portare proprio tutta la confezione, ritaglia solo la parte degli ingredienti”.

(Today.it)