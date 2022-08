Irina Shayk e Bradley Cooper, ritorno di fiamma alle Bahamas

Irina Shayk e Bradley Cooper di nuovo insieme, questa volta è vero. Nelle ultime ore infatti la top model russa ha pubblicato alcuni scatti su una spiaggia delle Bahamas. Ma non è da sola perché accanto a lei, bello abbronzato e sorridente, c’è l’ex compagno, l’attore americano che dal 2019 è anche padre della loro prima figlia, Lea De Seine.

Dopo oltre due anni di separazione complicata e tormentosa, ora Bradley e Irina forse hanno deciso di mettere una pietra sopra al passato e ripartire da dove avevano lasciato. Certamente non si erano persi, perché l’attore hollywoodiano ha continuato a frequentare la top model per vedere la figlia, che oggi ha 5 anni e della quale hanno l’affidamento congiunto. Adesso però c’è di più e lo facevano intuire qualche mese fa alcune immagini pubblicate in anteprima dal “Daily Mail” e poi riprese in tutto il mondo. Una passeggiata per le strade di New York, a braccetto e chiacchierando amabilmente. Una ritrovata armonia che può aprire le porte anche ad una riconciliazione definitiva. In fondo, le reali motivazioni che hanno portato Bradley e Irina dopo quattro anni di relazione a rompere tutto non sono mai state rese note. All’epoca era spuntato un presunto tradimento di Cooper con Lady Gaga, sul set di “A star is born” interpretato insieme. I sospetti che Bradley l’abbia tradita, come aveva fatto in passato Cristiano Ronaldo che è stato il suo primo grande amore, rimarranno, ma oggi contano meno. Lui è single da tempo, lei è tornata ad esserlo dopo la fine della breve storia con Kanye West e insieme stanno benissimo. E poi «quando è con Lea, Bradley è padre al 100%», ha ricordato Irina ancora di recente. E quindi, perché stupirsi se si vogliono ancora bene? Poteva essere così anche con Kanye West, frequentato due anni dopo la separazione. Lui continuava ad insistere, ma poco alla volta Irina ha cominciato a staccarsi perché forse ha capito che quella storia non faceva per lei per la presenza sullo sfondo ancora ingombrante di Kim Kardashian. E perché in cuor suo sapeva che Bradley sarebbe tornato.